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    大貨車右轉闖禍！女騎士遭擊落趴地，目擊者：差點嚇死

    2026/05/18 21:51 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區大貨車右轉闖禍，女騎士遭擊落摔車、趴臥地上。（警方提供）

    桃園市中壢區大貨車右轉闖禍，女騎士遭擊落摔車、趴臥地上。（警方提供）

    桃園市一名33歲呂姓男子今（18）日上午9點20分許，駕駛大貨車沿中壢區月桃路一段往山東一路方向，右轉山東路時，與同向右後方騎乘機車直行於月桃路一段的35歲胡姓女子發生交通事故，胡女當場摔車，趴臥在貨車車輪旁地上，這驚險一幕，讓對向目擊網友在社群平台PO文直呼：「一大早差點沒被嚇死」。

    桃園市消防局第二大隊獲報，調派4名消防人員、2輛救護車前往救援，抵達時見胡女趴臥地上，安全帽由救護人員協助脫除；經檢傷，胡女鼻子出血，受有輕微腦出血及多處擦挫傷等傷勢，由新坡分隊救護車送往林口長庚醫院救治。

    中壢交通中隊小隊長張佑華說明，今日上午獲報在月桃路一段與山東路口發生交通事故，立即派員到場。經測試雙方酒測值為0，確切肇事原因尚待釐清。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，大型車輛因車身高、視野死角多，駕駛人行經路口或轉彎時，務必提前減速慢行並確實注意車輛周邊動態，尤其應留意內輪差及右側視線死角；機車騎士行經大型車旁時，也應保持安全距離，避免停留於車輛側邊，以降低事故風險，共同維護用路安全。

    桃園市中壢區大貨車右轉闖禍，女騎士遭擊落摔車、趴臥地上。（警方提供）

    桃園市中壢區大貨車右轉闖禍，女騎士遭擊落摔車、趴臥地上。（警方提供）

    女騎士遭擊落的機車，車頭受損嚴重。（警方提供）

    女騎士遭擊落的機車，車頭受損嚴重。（警方提供）

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