性騷畫面曝光！黃世杰隨行女助理跑行程遭性騷 加害者竟揚言控告議員誹謗

桃園市議員許家睿（右）今晚在網路公布加害者涉嫌肢體性騷的影片。圖為桃園市議會民進黨團幹部交接儀式。（資料照）

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民進黨桃園市長參選人黃世杰本月16日在八德區出席一場地方餐會活動，其女性隨行助理遭地方仕紳肢體性騷，助理今（18）日由市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同，前往八德警分局廣興派出所報案，警方已報請桃園地檢署指揮偵辦，加害者揚言對許家睿提出誹謗告訴，許家睿今晚在網路公布加害者涉嫌肢體性騷的影片，並強調「我們在意的是女性及性別弱勢者所遭遇到的性騷擾問題，必須要被重視與糾正，並且讓加害者能夠得到應有的懲罰，這是做進一步揭露最重要的原因」。

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全案發生於上週六（16日）晚間八德區一場餐會場合，許多地方仕紳、政商人士出席，黃世杰與團隊也到場逐桌向與會人士問候，其隨行助理卻遭1名出身大家族的地方仕紳，仗著現場氣氛熱鬧，在眾目睽睽之下不斷朝隨行助理進逼，即使她已經面露驚恐、一路後退，現場也有同黨議員助理試圖解圍，該名地方人士依然未停止行為，甚至還強行摟肩。

許家睿晚間發文指出，經過與被害者的討論，他們認為這次性騷擾事件，他必須要出面做更進一步的揭露，首先，是加害人犯後態度非常不佳，不僅在事發隔天傳訊給被害者，試圖將整件事導向是他在做文章，今天到陪同被害人到警局報案的當下，他甚至還收到加害人傳來的訊息，揚言要對他提出誹謗告訴，試圖威脅讓他不敢發聲；再者，因為加害人的個人行為，已經影響到所有在場賓客，當天符合的男性、地方士紳等特徵的人數眾多，地方議論紛紛，無助於後續的究責，因此決定公布這段影像供公眾討論；影片也拍下這名地方仕紳當時確實不斷靠近被害人，並伸手摟肩、強拉手臂，被害人只能壓低身體閃避。

黃世杰稍早已發聲明強調，「此事徹底踩到他的價值底限，同仁已完成報案、交由司法調查。」也期許能夠改變政治文化，讓第一線政治從業人員有更安全、更有尊嚴的工作環境。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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