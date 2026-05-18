5/18 今彩539頭獎開2注獎落台中南投 威力彩頭獎、貳獎都摃

第115000121期今彩539開出2注；第115000040期威力彩頭獎摃龜，下期獎金上看5.6億。（擷取自台彩官網、本報合成）

5月18日開獎的第115000121期今彩539頭獎開出2注，分別由南投縣南投市仁和里彰南路二段56號1樓「爆紅彩券行」以及台中市中區篤行路19-1號1樓「旺萊旺彩券行」開出；第115000040期威力彩頭獎摃龜，下期頭獎上看5.6億。

第115000040期威力彩中獎號碼為「第一區：06、07、14、25、29、34，第二區：04。」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共99注中獎，每注可得2萬元；伍獎共445注中獎，每注可得4000元；陸獎共3148注中獎，每注可得800元；柒獎共6138注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3556注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬3289注中獎，每注可得100元；普獎共7萬3663注中獎，每注可得100元。

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第115000121期今彩539中獎號碼為「08、15、20、32、33」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共6698注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7398注中獎，每注可得50元。

第115000121期39樂合彩中獎號碼為「08、15、20、32、33」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共177注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8959注中獎，每注可得1125元。

第115000121期3星彩中獎號碼為「874」。壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

第115000121期4星彩中獎號碼為「1120」。壹獎共58注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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