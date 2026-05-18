警政署全台反偷拍行動 專案稽查401處 涉案品牌9家

警方稽查檢測有無針孔攝影機。（記者王冠仁翻攝）

多家醫美診所近期爆出隱藏針孔攝影機涉偷拍風波。警政署刑事局今晚表示，全國反偷拍專案稽查截至昨天止共稽查401處，有2處疑有密錄設備；另統計涉案品牌約9家、70間分店。

刑事局晚間透過新聞稿表示，有關今天立法院內政委員會詢答不法偷拍案件處理情形，補充說明對於任何侵犯隱私的偷拍行為絕對零容忍。

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刑事局說，上週已依行政院裁示先會同法務部、地方政府相關機關，依刑法、個人資料保護法及醫療法等規定進行專案偵辦，強力查緝不法偷拍行為，並全力阻斷影像散布。

截至昨天為止，全國各警察機關配合地方主管機關執行反偷拍聯合行政稽查，共計稽查401處場所，其中六都合計356處，其餘縣市合計45處。

其中，有2處場所發現疑似密錄設備（台中市1處、台南市1處），警方均已立即查扣相關物證，並持續擴大追查涉案人員及設備來源中。

刑事局表示，自本月1日初次受理相關報案後，統計至今，涉案品牌約9家、約70間分店，均已報請檢察官指揮偵辦中。相關品牌包括愛爾麗診所、光澤診所、聖宜診所、汭恩產後護理之家、京都堂、中西區研醫明診所、光靚美學、台中樂菲診所、高雄君綺診所等。

針對特殊影像設備管理議題，刑事局表示，因設備販售涉及多元情境、樣態及需求，實名制是否能有效防範犯罪，將依行政院裁示配合相關機關研議；至於電商平台販售行為如何有效管理，將配合數位發展部進行研議；施工廠商強化管理方面，也將配合相關主管機關持續研議與釐清。

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