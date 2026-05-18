醫美藏針孔偷拍風暴延燒！警政署速查401處、法辦9品牌70間分店

愛爾麗醫美集團日前遭踢爆診間裝設針孔攝影後，警政署速查全國共401處、法辦9品牌70間分店。（記者姚岳宏攝）

針對醫美診所暗藏針孔事件，有立委今日在立法院關切內政部與警政署的查緝進度，警政署強調，自5月1日案發後，已展開全國反偷拍聯合行政稽查，截至5月17日共清查401處場所，行動中查扣台中「樂菲」與台南「研醫明」各1處疑似密錄設備，並將涉案的9家品牌、約70間分店報請檢察官指揮偵辦，全力阻斷影像散布。

這起風暴源自愛爾麗醫美集團日前遭踢爆診間裝設針孔，檢警清查後，赫然發現北中南多家診所皆有類似情形，內政部長劉世芳對此說明，警政署已通令各地警局會同衛福部、運動部等主管機關展開聯合查察，警方在近期密集稽查中，已查核六都356處及其他縣市45處，並嚴格查扣異常設備，持續擴大追查幕後涉案人員與器材來源。

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警政署重申，對偷拍行為絕對零容忍，全案正依《刑法》、《個人資料保護法》及《醫療法》專案偵辦中。至於外界呼籲對針孔設備實施實名制購買，內政部指出正與經濟部協調規範特殊器材。警政署也表示，考量設備販售情境多元，實名制成效將依行政院裁示研議，同時配合數位發展部強化電商管理，並釐清施工廠商監督機制，從源頭防制犯罪。

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