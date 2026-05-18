獨家》大玩3P拍傳少女性愛片 拍攝與散布2少女有責還連累父親賠數十萬

乙姓少女私自拍下甲姓少女與A姓男子的性愛影片，再傳給丙姓少女PO網，台南地院判乙、丙兩女與她們的父親都要連帶賠償甲女與甲女的母親。（示意圖與本案人物無關，記者王俊忠攝）

未滿14歲的甲姓少女與乙姓少女、成年的A姓男子是朋友關係，3人竟相約到台南1家飯店大玩3P性遊戲，乙女拿手機拍下甲女與A男上床的性愛影像，再把性愛片傳給另名丙姓少女PO到IG供網友觀賞。甲女與其母深受其害、提告求償。乙女、丙女及兩人的父親都被判連帶賠償甲女與甲女的母親。

台南地院法官審認父親對未成年子女有監督照護之責，判乙女與其父要連帶賠償甲女50萬元、賠甲女母親30萬元；丙女與其父也要連帶賠償甲女40萬元、賠甲女母親20萬元。

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甲女與其母親控訴，2024年5月25日下午，乙女與A男和甲女相約到台南市1家飯店「開房間」，乙女先與A男發生性關係，A男再和甲女上床嘿咻，在A男與甲女歡好時，乙女未經甲女同意拿手機拍下甲女與A男的性愛過程影像（即性愛片），並儲存在手機內。同年6月，乙女再把這段性愛影片傳給甲女的母親與另名丙姓少女。

丙姓少女收到甲女與A男的性愛片後，在乙女慫恿下，丙女於同年6月間某晚把這段性愛片PO到其IG帳號限時動態上，使不特定的IG使用者都可觀覽到性愛影片。

甲女與母親表示，被告乙女、丙女的犯行，經法官調查後裁定交付保護管束，被告兩人所為不僅侵害甲女的隱私權，也侵害甲女母親對甲女保護教養的親權，且情節重大；乙女與丙女在行為時都是未成年人，她們的父親應與兩名女兒各自負起連帶賠償責任。

法官審認，乙女與丙女涉散布甲女的性影像，侵害甲女的隱私權，兩女與其父親確需賠償甲女；甲女的母親需因此特別關懷女兒的心理狀況、以更多心力教養甲女，保護甲女日後不再受害，為此，也判乙、丙兩女須與各自父親對甲女母親負起連帶賠償責任，判賠額度如上述，此案可再上訴。

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