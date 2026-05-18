為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    機車對撞大車 遊覽車車頭慘況曝光

    2026/05/18 18:59 記者陳鳳麗／南投報導
    遊覽車前保險桿和擋風玻璃都毀損。（埔里警方提供）

    遊覽車前保險桿和擋風玻璃都毀損。（埔里警方提供）

    遊覽車與機車對撞，機車的座墊與機車分開，掉在馬路上。（埔里警方提供）

    遊覽車與機車對撞，機車的座墊與機車分開，掉在馬路上。（埔里警方提供）

    南投埔里郊區一處休閒農場附近，下午發生遊覽車與機車對撞的車禍，18歲的宣姓男子騎機車沿中山路往埔里方向騎乘，疑似跨越雙黃線，進入對向車道，與遊覽車碰撞，遊覽車玻璃破裂、前保險桿毀損，宣姓騎士身上多處擦挫傷，雙方都沒酒駕，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

    機車騎士疑跨越雙黃線

    埔里警方指出，該起車禍發生在下午2時35分許，1部由18歲宣姓男子騎乘的機車，從仁愛往埔里方向行駛，騎到埔里鎮中山路一段176號前（台14線60.7公里處），與對向由54歲羅姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞，從現場狀況來看，疑似機車騎士未注意車前狀況，跨越雙黃線進入對向車道肇事。

    機車與遊覽車撞擊後，遊覽車前保險桿毀損，左側擋風玻璃碎裂，機車則嚴重毀損，座墊還甩出在路上，而宣姓騎士身體有多處擦挫傷，經送往埔里榮民醫院治療後無生命危險，2名駕駛經酒測均無飲酒情形。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

    埔里警方呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，並遵守交通標線，千萬不要跨越雙黃線行駛，以維護自身及其他用路人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播