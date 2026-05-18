機車對撞大車 遊覽車車頭慘況曝光

遊覽車前保險桿和擋風玻璃都毀損。（埔里警方提供）

遊覽車與機車對撞，機車的座墊與機車分開，掉在馬路上。（埔里警方提供）

南投埔里郊區一處休閒農場附近，下午發生遊覽車與機車對撞的車禍，18歲的宣姓男子騎機車沿中山路往埔里方向騎乘，疑似跨越雙黃線，進入對向車道，與遊覽車碰撞，遊覽車玻璃破裂、前保險桿毀損，宣姓騎士身上多處擦挫傷，雙方都沒酒駕，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

機車騎士疑跨越雙黃線

埔里警方指出，該起車禍發生在下午2時35分許，1部由18歲宣姓男子騎乘的機車，從仁愛往埔里方向行駛，騎到埔里鎮中山路一段176號前（台14線60.7公里處），與對向由54歲羅姓男子駕駛的遊覽車發生碰撞，從現場狀況來看，疑似機車騎士未注意車前狀況，跨越雙黃線進入對向車道肇事。

機車與遊覽車撞擊後，遊覽車前保險桿毀損，左側擋風玻璃碎裂，機車則嚴重毀損，座墊還甩出在路上，而宣姓騎士身體有多處擦挫傷，經送往埔里榮民醫院治療後無生命危險，2名駕駛經酒測均無飲酒情形。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

埔里警方呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，並遵守交通標線，千萬不要跨越雙黃線行駛，以維護自身及其他用路人安全。

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