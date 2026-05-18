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    首頁 > 社會

    為了煮湯起爭執 嘉縣男子涉持菜刀砍傷6旬母被收押

    2026/05/18 18:17 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義縣一名48歲林姓男子在家中待業，5月15日中午因煮湯與68歲母親起爭執，竟失控持菜刀砍傷母親頭部及頸部，林母舉手阻擋，手臂也受傷，警方獲報逮獲林男，依涉殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押，5月16日法院裁定羈押。

    據了解，林男在家待業，與6旬母親同住，曾有多次對林母家暴紀錄，不過林母未曾聲請保護令。15日中午，林男欲使用電鍋煮湯，林母指責兒子沒有工作賺錢，還不知道節省電費，林男因此被激怒，向林母大罵三字經，持菜刀朝林母頭部、頸部揮砍，林母舉起右手阻擋，導致頸部、手臂受傷，所幸未傷及生命。

    嘉院16日開羈押庭，林男否認有殺人故意，法官認為林男涉殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，林男雖坦承有攻擊母親事實，但對於取得菜刀過程與林母所述有明顯差異。2人為母子關係，殺人未遂與傷害罪刑度相差甚遠，有相當理由認為林男為求降低刑度而勾串林母，試圖降低犯罪情節嚴重性的可能。

    嘉院法官審酌林男有多次家暴行為，足認有反覆實施家暴犯罪之虞，且酒後持菜刀攻擊母親，嚴重危害社會秩序及林母生命身體安全，羈押並不違反比例原則，依法裁定羈押。

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