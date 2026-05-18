行車糾紛變恐嚇 警匪追逐逾5公里知本橋攔停 圍捕畫面曝光

男子被攔停後壓倒趴地上銬，一旁警方槍上手、戒備中。（民眾提供）

台東市區今（18）日發生一起驚險的警匪追逐案件。一名男駕駛因行車糾紛涉嫌恐嚇被害人，在被害人報警後，台東市警局隨即啟動線上攔截圍捕，雙方從市區一路狂飆追逐超過5公里，最終在知本橋上由優勢警力強行攔停，並將車上2人當場壓制上銬，全案正由警方帶回分局深入偵訊中。

據了解，坊間盛傳這起事件起因於超車造成衝突，雙方在市區發生爭執後，其中一方駕駛涉嫌做出恐嚇行為，被害人隨即向警方報案求助。警方獲報出動攔截圍捕，並傳出警方為嚇阻嫌犯曾沿路開2槍示警。

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涉案車輛見警方上前盤查，竟拒捕並加速逃逸。當涉案車輛被逼至知本橋上時，警力一擁而上，迅速將駕駛及乘客拖下車壓制趴地，並當場上銬。

同時，現場另一批警力則在知本橋周邊展開搜索，疑似是嫌犯在逃逸過程中，曾將不明物品拋出車外企圖「丟包」湮滅證據，警方正擴大搜尋關鍵證物。

警方私下證實本案確由行車糾紛引起衝突，接獲報案後就通報線上警力進行攔截圍捕。由於嫌犯駕駛車輛逃竄，警方沿路調度多個派出所跨區聯合出擊，一路從台東市區追擊至知本橋，追捕路程長達5公里以上。目前涉案人員已落網，至於確切的衝突原因、是否開槍示警以及丟包物品之成分，仍有待警方進一步調查釐清。

男子被攔停後壓倒趴地上銬，一旁警方槍上手、戒備中。（民眾提供）

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