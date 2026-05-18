王鴻薇爆料「喬貸款」挨告誹謗 林飛帆律師批：轉述不能免責

王鴻薇2023年12月開記者會爆料行政院長卓榮泰找公股銀行幫候選人喬貸款，其中一名便是林飛帆。林控王誹謗，本案今開庭，王否認犯罪。（記者翁靖祐攝）

國民黨籍立委王鴻薇2023年12月開記者會爆料，指控行政院長卓榮泰找公股銀行幫候選人喬貸款，其中一名便是2024年原擬參選立委的林飛帆。林飛帆提出自訴，控王誹謗。本案於今日開庭，王否認犯罪，林的律師聲請傳喚合庫投信前董座林柏裕，全案候核辦。

王鴻薇說，本案是吹哨者主動爆料，非她惡意指摘，她的助理也約自稱林柏裕司機的爆料人見面，當時對方也確實開著林的車前來。當天有對其言論錄音、錄影。此外，爆料人也提供手機以便查證，王更請具警察背景的林國春協助鑑定，林也在記者會上說錄音檔並無變造，王強調自己已盡查證義務。

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王鴻薇的辯護律師陳佳瑤說，王鴻薇針對錄音檔經過多方查證，記者會所言也是根據錄音檔內容，符合公共利益和合理評論，主客觀上並無誹謗他人名譽之故意、行為，請求法官判處無罪。

林飛帆的律師羅國豪除爭執王提出錄音檔的證據能力外，也聲請調閱林2023年12月28日至今的8家公股銀行貸款紀錄，並聲請傳喚林柏裕出庭作證。

王鴻薇認為，調取貸款紀錄並無意義，因為林可以用其他法人、自然人、親友當人頭，若真的要調閱，應不分公股、泛公股、民營都調閱，而非只調閱公股銀行的貸款紀錄，至於傳喚林柏裕作證的部分則無意見。

羅國豪表示，被告辯詞屬模糊焦點，稱依照過往見解，不會因為錄音檔為林柏裕的聲音，就免除被告查證義務，不然只要說「我只是轉述」就得恣意誹謗他人名譽。此外，由於先前王的律師希望法官可以當庭勘驗錄音檔，羅對此回應，錄音檔不可能單憑人耳多聽幾次，就能證明是林柏裕的聲音，且林若能到庭作證，也沒必要再勘驗錄音檔。

法官最後准允聲請傳喚林柏裕出庭作證，至於是否需要進行手機錄音檔的勘驗，仍待後續審理期日再行斟酌，另外有關是否調閱林的貸款紀錄，法官則並未多做表示，全案候核辦。

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