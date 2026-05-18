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    首頁 > 社會

    毒販請女友人跑腿送安非他命 各判14年、10年2個月

    2026/05/18 17:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗1名男子在超商外由女友人「開車外送」販賣第2級毒品甲基安非他命。苗栗地方法院審理後，判處該男有期徒刑14年；共犯女友人則判刑10年2個月。（資料照）

    苗栗1名男子在超商外由女友人「開車外送」販賣第2級毒品甲基安非他命。苗栗地方法院審理後，判處該男有期徒刑14年；共犯女友人則判刑10年2個月。（資料照）

    苗栗1名男子在超商外由女友人「開車外送」販賣第2級毒品甲基安非他命。苗栗地方法院審理後，依販賣第2級毒品、意圖販賣而持有第2級毒品及轉讓禁藥等罪，判處該男有期徒刑14年；共犯女友人則判刑10年2個月。

    判決書指出，該男於2024年4月起聯絡販毒，曾於居所外以800元賣毒；另與其他毒客交易時，該男約定以「2條香菸」換取1公克毒品。同年6月，該男因故不便現身，將衛生紙包裹的毒品交給女友人開車前往超商外送並收取香菸。此外，他多次在住處提供毒品供毒友施用，涉犯轉讓禁藥罪。警方同年9月於該男住處搜出13包、純質淨重138.68公克的安非他命，為該男剛購買正要販售的貨源。

    2人於偵查時認罪，卻在法院言詞辯論時翻供；該男與毒客勾串辯稱衛生紙包的是威而鋼，但該男稱未用夾鏈袋，毒客卻稱有夾鏈袋包裝，矛盾說詞被法官識破；涉案女友人雖辯稱以為是威而鋼，但法官認為主線謊言已被拆穿，且她偵訊時早就能精準供稱貨品以夾鏈袋包裝、說出內含毒品重量，戳破女子辯詞。

    法官審酌該男5年內再犯構成累犯，且最後關頭翻供、毫無悔意，不予自白減刑，依法判刑，全案仍可上訴。

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