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    首頁 > 社會

    嘉義男子因煮湯起爭執涉砍傷母親頸部 法院裁押

    2026/05/18 17:02 中央社

    嘉義縣林姓男子15日因煮湯方式與母親起爭執並大罵三字經，且涉嫌持菜刀砍傷母親頸部，幸未致命，警依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌移送，嘉檢向嘉院聲押獲准。

    嘉義地方法院今天表示，經訊問，林男否認有殺人故意，但依事證，涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。林男雖然坦承有攻擊母親事實，但對於取得菜刀過程所述和其母親有明顯差異。

    嘉院說，林男與被害人為母子關係，殺人未遂與傷害罪刑度相差甚遠，有相當理由認為林男為求降低刑責而去勾串被害人，試圖降低犯罪情節嚴重性的可能。

    嘉院表示，林男已有多次對母親的家庭暴力行為，有事實足以認為林男有反覆實施家庭暴力犯罪之虞。這次林男酒後持菜刀攻擊母親行為，已嚴重危害社會秩序及被害人生命身體安全，因此，已於16日裁定羈押。

    檢警表示，48歲林男於15日中午想以電鍋熬煮海鮮湯品，不過，林母則當面告知現在電費很貴，且指責兒子又沒有在工作賺錢，還不知節電，當場被激怒的林男對著母親咆哮並大罵三字經，最後還持菜刀向母親揮了1刀，砍傷其左頸部，所幸並未致命。

    檢警說，林男供稱與母親起爭執時，是由林母先持菜刀作勢要教訓，才會奪下菜刀並向母親揮刀；另外，林母手臂也有利刃傷口，林男否認有持菜刀砍母親手臂，疑似爭執拉扯時造成。

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