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    首頁 > 社會

    台中中區傳死亡案件 志工送餐驚見6旬獨居男躺床上無氣息

    2026/05/18 16:27 記者陳建志／台中報導
    台中市中區王姓獨居男子（64歲），今天中午被送餐的教會志工發現躺臥床上，到場救護人員見王男明顯死亡未送醫，詳細死因正由檢警相驗釐清。（記者陳建志攝）

    台中市中區王姓獨居男子（64歲），今天中午被送餐的教會志工發現躺臥床上，到場救護人員見王男明顯死亡未送醫，詳細死因正由檢警相驗釐清。（記者陳建志攝）

    台中市一名王姓男子（64歲），平時租屋獨居在中區中華路一棟大樓內，因身體不佳，平時中午、晚上都有教會志工送餐給他，今天上午11點多時，鄭姓志工（44歲）送午餐給他，叫人沒應門，進屋一看發現王男躺臥床上，疑似沒有氣息趕緊報案，救護人員到場確認明顯死亡未送醫，員警到場採證初步排除外力因素，詳細死因將由檢警相驗釐清。

    中市消防局今天中午11點25分接獲報案，指稱中區中華路1段某大樓有民眾躺臥家中床上需救護，救護人員到場時，發現王姓男子（64歲）明顯死亡，未送醫。

    第一分局員警獲報，立即派鑑識人員到場採證，初步排除外力介入，全案報請台中地方檢察署司法相驗，以釐清確切死因。

    警方初步了解，王男平時在該處租屋獨居，已很久沒有跟家人連絡，身體狀況也不好，平時星期一至星期五都有教會志工送午餐、晚餐給他，今天中午，鄭姓志工（44歲）要送午餐給他，叫人沒應門，進屋一看發現他躺臥床上疑似沒有氣息趕緊報案。

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