高雄狼警逼脫衣拍照至少6女受害 林于凱籲啟動預防性措施

林于凱（中）怒批近半年內，高市府發生多起利用職務性騷、性侵被害人案件。（資料照）

原任職於高雄市三民區哈爾濱派出所的凃姓警員，被查出利用辦案名義，誘騙6名女性報案人脫衣供他拍照，全案於今年4月底正式偵結並提起公訴；對此，民眾黨市議員參選人林于凱今（18）日怒批，近半年內高市府發生多起利用職務性騷、性侵被害人的案件，呼籲公務系統在個人資料的保護上，需啟動預防性措施。

對此，高雄市警局強調，警方高度重視員警違法偷拍相關案件，對於違法失職人員採零容忍態度，斷然淘汰，也將全力支持被害人依法聲請再議，並落實檢討執法與稽核機制，強化員警的性平教育。

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林于凱指出，涂姓員警在「沒有女警、沒有第三人在場」的情況下，關上房門，要求女性報案人脫去外衣、僅剩內衣情況下進行私密部位拍攝，並且存檔在私人手機。全案在2024年12月高雄地檢署就已啟動偵查，偵查期間涂姓員警被調離現職並記一大過，但一直到今年4月底起訴後，才發現遭涂姓員警以類似手法拍攝私人特徵照片至少有6位受害者，才將他兩大過免職。

林于凱說，這中間已經過了將近1年半，他好奇「這期間警局內部調查，難道都沒發現該員已是習慣性累犯？」且員警值勤在進行個人蒐證時，應該全程開啟密錄器，為何警局內部卻不知情？原來該員在犯案時，曾「多次關閉密錄器影像」。

他認為，這種劇情好像不是第一次了，但為何警局內部對於執勤時密錄器中斷這件事卻好像習以為常。如果警界、檢察系統持續放任蒐證偵訊期間，錄影、密錄器可以隨意終止的事情繼續發生，就會有不肖的執法人員，透過這個便門，去危害個資、甚至演變成權勢性騷的狀況。

林于凱批評，從六龜分局內部的權勢性騷、到三民一哈爾濱所對報案人的權勢性騷，警方對案件處理態度都是一再拖延，不是主動說明。近半年內高市府發生多起利用職務性騷、性侵被害人的案件，這已經不是個案，而是整個公務系統在個人資料的利用及保護上，需要啟動預防性措施。

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