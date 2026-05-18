西門町搭訕泰國妹被波蘭遊客阻止爆衝突 警到場發現是「自己人」

萬華分局員警跟朋友喝酒，搭訕泰國妹遭拒，隔壁桌波蘭遊客看不下去阻止，男警居然拉扯波蘭遊客。（記者王冠仁翻攝）

今天有網友在社群上發文，聲稱昨天深夜在台北市西門町目擊，有3名泰國女子在西門町一家餐飲店用餐時，被隔壁桌另外2名台灣人搭訕、騷擾，最終另桌2名波蘭籍男遊客看不下去，上前勸阻，沒想到2名台灣人居然拉扯波蘭遊客，甚至作勢揮拳。對此，轄區萬華分局今天表示，其中1名台灣籍男子是萬華分局員警，他雖然沒有傷人，但為了端正警紀，警方已將他與他朋友依違反社會秩序維護法裁處。

這名網友發文說，台灣的渣男，騷擾隔壁桌的正在吃燒烤的泰國女生，人家不理她，還繼續騷擾，還讓坐在對面的波蘭人，過來幫忙阻止。結果這兩個中年男生，居然打這兩個幫忙保護女孩子的波蘭人，還在西門町鬧區，眾目睽睽之下追著打那兩個波蘭人，真的替台灣人感到抱歉。

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萬華分局對此表示，在昨天深夜11時許接獲報案，報案民眾聲稱，峨眉街一家餐飲店外2名台灣人與外國人爆發糾紛，需要警方到場協助。

西門町派出所警力趕到，發現原來當時是3名泰國女子在該處用餐，但是隔壁桌有2名台灣人上前搭訕但吃閉門羹，2名台人卻不罷手，導致另一桌2名波蘭遊客看不下去，上前制止2名台人。沒想到，這2名台人惱羞成怒，出手拉扯波蘭遊客的手臂，甚至作勢揮拳；波蘭遊客不願惹事想離去，2名台人還追上攔阻。

警方事後清查相關人等的身分，赫然發現其中1名台人，居然是「自己人」，而且也是萬華分局同仁。

萬華分局指出，當時這名同仁在非上班期間跟朋友飲酒，並沒有違反相關規定，再加上波蘭遊客與泰國女子都沒提告。不過，他們的行為已經違反社會秩序維護法第87條，警方依規定將其裁處。

萬華分局強調，該名同仁除了違反社維法，警方也將從嚴追究相關人員行政責任，以端正警察風紀。警方查處員警風紀案件均採不掩飾、不庇縱、自檢自清之態度，從嚴、從速調查究責，亦將持續督飭所屬恪遵風紀要求，以維護警察形象。

萬華分局員警跟朋友喝酒，搭訕泰國妹遭拒，隔壁桌波蘭遊客看不下去阻止，男警居然拉扯波蘭遊客。（記者王冠仁翻攝）

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