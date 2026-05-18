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    公車起步出意外！ 9旬翁重心不穩跌落階梯 頭部重擊昏迷

    2026/05/18 15:13 記者陸運鋒／台北報導
    90歲張姓老翁搭乘三重客運時，疑似還未站穩公車就起步，導致張翁跌落階梯頭部受到重擊一度失去呼吸心跳，目前仍昏迷觀察中。（記者陸運鋒翻攝）

    90歲張姓老翁搭乘三重客運時，疑似還未站穩公車就起步，導致張翁跌落階梯頭部受到重擊一度失去呼吸心跳，目前仍昏迷觀察中。（記者陸運鋒翻攝）

    90歲張姓老翁昨天（17日）在台北市大安區安和路、仁愛路口，搭乘三重客運谷姓男子駕駛的公車時，疑似還未站穩公車就起步，導致張翁跌落階梯頭部受到重擊，警消趕抵將其送往醫院救治，張翁一度失去呼吸心跳，經急救後已恢復心跳，但仍在昏迷觀察中，肇事原因尚待釐清。

    大安警分局調查，48歲谷男昨上午11時許駕駛三重客運967號公車，沿大安區仁愛路4段專用道行駛，並停靠於安和路一段、仁愛路四段停靠站載客，而90歲張翁上車後，谷男疑未待乘客站穩即起步行駛，隨後於路口減速時，導致張男重心不穩跌落前車門階梯，谷男見狀後連忙打119。

    據知，警消趕抵現場時，發現張翁已陷入昏迷，隨即將其送往國泰醫院急救，而張翁到院後一度失去呼吸心跳，經急救後已恢復心跳，但目前處昏迷狀態仍在觀察中。

    警方指出，公車駕駛谷男酒測值為0毫克，駕駛執照正常，此次事故並無車損，至於詳細事故原因及肇事歸屬，仍有待進一步調查。警方呼籲，公車駕駛應依規定在公車停靠區上下客，且應待乘客安全再起步行駛，避免類似狀況發生。

    谷男疑未待乘客站穩即起步行駛，隨後於路口減速時，導致張男重心不穩跌落前車門階梯。（記者陸運鋒翻攝）

    谷男疑未待乘客站穩即起步行駛，隨後於路口減速時，導致張男重心不穩跌落前車門階梯。（記者陸運鋒翻攝）

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