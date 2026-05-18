高雄警爆偷拍醜聞 涉案警員遭記2大過免職

高雄員警爆偷拍醜聞，涉案警員遭記2大過免職。（記者黃良傑攝）

原任職於高市警局某派出所凃姓警員利用受理交通事故、手機遺失等報案機會，假借「檢查傷勢」或「留下報案紀錄」為由，拿手機偷拍6名被害女性的身體特徵照片，甚至在辦公室女廁偷拍報案人如廁，被檢方起訴求刑3年6月，市警局今（18）日宣布予以2大過免職，淘汰涉偷拍的色警。

起訴指出2023年7月，凃姓警員處理F女的停車場事故時，竟要求對方雙手上舉，拍下胸部及腋下照；隔年1月，他處理A女的過失傷害案，甚至追到被害人家中，謊稱蒐證需要，要求對方脫去上衣、僅著運動內衣讓他拍攝。

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有被害人察覺有異提告，並在網路公布不愉快的經歷，陸續有多位有相同遭遇女子在網路分享，意外發現竟是相同派出所同一名警察，紛紛報案提告。

檢警成立專案小組，還查出凃警趁機在派出所女廁，以不詳設備竊錄B女如廁時的臀、腿部位隱私影像。

同時查出他於2024年9月，分別將6名女報案人的照片，透過通訊軟體Telegram的AI機器人程式，合成為虛擬裸體影像儲存於手機內，供自己觀賞，雄檢偵結後，依違反個人資料保護法及性影像罪嫌將其起訴。

凃警原記1大過調職，因6案刑事起訴，第7名被害人的影像疑遭刪除，雖未還原出來成證據，但凃行徑已構成性騷擾疑慮。

高市警局表示，當時接獲被害人提出性騷擾申訴及告訴，案經行政調查及主管機關審議認定成立，本局依法從重對凃員記大過1次並調整服務單位；同時主動報請地檢署指揮，依法移送偵辦。

後續警方與被害人保持聯繫，並於行政及刑事案件調查及處理過程中，適時說明案件受理、行政調查、申訴審議及司法偵辦等相關進度，持續告知相關法律權益及社會局轉介資訊，以維護渠自身權益，也會全力協助被害人一切救濟行為並持續給予關懷。

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