台中捧244萬現金買虛擬幣遇強盜 噴辣椒水、持刀刺下手狠

台中王姓男子籌組強盜集團，謊稱交易虛擬幣卻下手搶錢，台中地院依三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，判決王男等人5年到3年10月不等刑期。（記者陳建志攝）

台中一名王姓男子去年籌組「假交易虛擬幣真強盜」犯罪集團，邀集吳姓等5名同夥加入，先在網路上找到一名買家，去年10月相約在台中一處停車場交易，買家攜帶244萬現金到場，王男指揮徐姓等同夥攜帶辣椒水、電擊棒、刀子等凶器到場，朝買家猛噴辣椒水，還持刀刺大腿想搶錢但未得手，警方事後逮捕6人，台中地院近日審結，依三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，判處王男等人5年到3年10月不等刑期。

判決指出，台中王姓男子，2025年9月籌組假交易虛擬幣真強盜的犯罪集團，陸續邀集吳姓、許姓、楊姓、曾姓、徐姓男子加入，先在網路上找尋想要購買虛擬幣的買家，2025年10月15日晚上9點多，與一名買家相約在台中一處停車場交易，該名男子並攜帶244萬現金到場。

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王男等人假裝要交易，卻暗中謀劃搶錢，分別攜帶辣椒水、電擊棒、刀子等凶器，進入買家的車內，佯裝清點現金確認款項後，隨即打開車門朝買家噴辣椒水，並強行拉扯買家手中裝有現金的紙袋，因買家死守不放，其中一人竟持刀刺他的大腿，買家見狀將紙袋丟到駕駛座，徐男等人見強取未果，因已經引起騷動，擔心事跡敗露，趕緊開車落荒而逃未得逞，買家立刻向警方報案，陸續查獲王男和同夥。

台中地院審理時，王男坦承結夥三人、攜帶兇器強盜犯行，其餘有人則僅承認加重搶奪，法官認為，辣椒水即為客觀上足以對人之身體、安全構成威脅的凶器，認王男等人涉犯三人以上攜帶兇器強盜未遂罪，判決王男5年徒刑，其餘同夥則分判3年10月到4年8月不等刑期，可上訴。

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