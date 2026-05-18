少年精神狀況不穩定 出入板橋大遠百想抱嬰兒

新北市一對年輕夫妻假日到板橋大遠百，遇上一名怪男想抱走嬰兒，當場制止，海山警方當場逮人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一對夫妻假日到板橋大遠百逛街，遇到一名怪男想抱起7個月大嬰兒，及時被雙親制止，警方獲報，過濾監視器，鎖定C姓少年，2小時通知少年到案，少年精神狀況不穩定，他辯稱，因為小嬰兒很可愛，想抱抱他，但警方訊後依強制罪、少年事件處理法移送新北地院少年法庭審理，通知家長帶回。

無獨有偶，這對受害夫妻將強抱嬰兒的影像Po網後，釣出不少曾有類似經驗民眾，透露這名怪男也曾在2年前，在大遠百撲向一名年幼女童，當時年輕夫妻一樣餘悸猶存，但考量C男身心狀態未提告，警方仍依社維法裁罰警惕，但因C男精神狀況不穩，家長雖帶去看醫生，服藥，一段時間沒注意，仍無法改善。

請繼續往下閱讀...

受害夫妻Po網透露，「剛才跟先生帶著7個月大的寶寶經過板橋大遠百地下1樓添好運前面時，突然有一名年輕男子靠近問寶寶是什麼時候出生。因為這問法實在太怪了，所以先生沒有理會，我也跟先生示意趕緊往前走。結果對方就突然出手想要把寶寶抱走！還好寶寶是用揹巾揹在先生身上！對方發現抱不走後拔腿就跑！先生雖然有大喊叫他不要跑，但來不及阻止，我也追不上（其實也很怕他持續靠我們太近的話會傷害小孩）。

他們還說，「當下就有跟大遠百樓管反應，樓管也有請警察到場調閱監視器，但不幸沒有拍到當下的畫面，只拍到男子跑走的畫面，對方身高大約160-165，今天身著螢光綠上衣+短褲，年輕男性，短髮，感覺是個慣犯，請有寶寶的各位經過板橋時千萬要小心！」

警方於17日下午5時許獲報，趕往大遠百，接觸受害人，但嫌犯已逃離，警方受理報案，過濾監視器，掌握被害人告知的特徵，循線通知到案，但C嫌到案，辯稱只是看小孩可愛，但家長一聽，都難以接受，也替家有幼兒者擔心。

警方呼籲，民眾任何地點發現可疑或不尋常，恐影響治安的人、事、物，都可馬上撥打110報案，警方將趕往協助處理，遏止不法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法