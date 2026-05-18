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    答題抽500元商品卡 新北警反貪倡廉活動即日起開跑

    2026/05/18 13:55 記者姚岳宏／新北報導
    新北警「共植三一廉政安定樹」有獎徵答活動海報。（記者姚岳宏翻攝）

    新北警「共植三一廉政安定樹」有獎徵答活動海報。（記者姚岳宏翻攝）

    為深耕廉潔意識並強化全民反貪價值觀，新北市警察局舉辦「共植三一廉政安定樹」（Rooted in Trintegrity）反貪倡廉有獎徵答活動，活動自即日起至6月20日止，透過輕鬆趣味的線上有獎徵答，邀請市民朋友化身「誠信園丁」，與警方一同為社會種下正直的種子，讓廉潔風氣如大樹般開枝散葉，守護城市的長治久安。

    新北市警局表示，警察工作是社會安定的基石，而「廉潔」則是這座基石的核心，本次活動主題「三一廉政」目的為弘揚蘊含「正德、利用、厚生」之廉政精神，藉由邀請民眾一起透過對於誠信的價值、反貪的常識，以及廉政與社會公平正義等問題的思辨，來凝聚反賄、揭弊、倡廉的正義力量，並朝向聯合國永續發展目標（SDGs） 「不遺漏任何一人」（Leave No One Behind）的宗旨理念共同邁進。

    市警局政風室補充說明，這次有獎徵答題目共計10題，得分達70分以上即符合抽獎資格，活動獎金為價值新台幣500元的虛擬商品卡（計100名），及廉秤復刻青瓷馬克杯（計20名）。中獎機會多多，歡迎有興趣的朋友們積極參加。活動詳情請上新北市警局官網「廉政園地--三一廉政」項下查詢，或連結網址: https://forms.gle/YiSTcfn6ogSNCJtJ7

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