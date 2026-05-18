通緝犯涉網紅鳳梨槍擊案跨海傳話今搭機返台 嘉義檢警：密切注意

嘉義地檢署。（資料照）

網紅「鳳梨」吳泓逸去年7月15日座車遭人持手槍射擊12發子彈，此案槍手謝登傑、涉案共犯陳冠璋在逃，嘉義地檢署已發布通緝。其中陳冠璋逃離出境至新加坡，昨透過媒體喊冤「非共謀」，透露今下午3點會搭機返台到案說明。嘉義地檢署今表示，將與警方密切注意，若陳冠璋搭機返台，會立即逮捕歸案。

檢警調查，謝登傑、陳冠璋與一名「阿勇」人士謀劃持槍射擊吳泓逸、後續逃逸路線及藏匿犯案工具；去年7月15日晚間8時許，謝登傑騎車尾隨吳泓逸座車，沿嘉義市西區博愛路二段由北往南行駛，在路口停等紅燈時，謝登傑停到該車旁邊，朝吳泓逸座車右後車門開槍射擊12發子彈，隨後騎車逃逸。

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檢警追查，張姓男子受「阿勇」指使，開車載到台南市某公司工廠藏匿，由「小黑」拿走謝登傑原有手機交給張男保管，另提供謝男開通香港門號的黑莓機，以此協助謝男躲避警方查緝。

嘉義地檢署依幫助殺人未遂、藏匿人犯等罪嫌起訴張男，嘉義地院今年3月依犯藏匿人犯罪，一審判決張男5月有期徒刑，可易科罰金。

嘉檢表示，陳冠璋除涉及「鳳梨」吳泓逸槍擊案，另在台南犯下違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，嘉檢、台南地檢署均發布通緝，一旦陳冠璋搭機返台，將指揮警方逮捕歸案。

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