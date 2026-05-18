桃消救護研究躍上國際舞台 楊尚樵拿下博士生組論文大獎

第10屆「醫療與健康資訊國際研討會」在日本京都研究園區召開，桃園分隊小隊長楊尚樵（左）與大有分隊隊員詹仁豪，雙雙入選大會口頭報告，楊尚樵更榮獲博士生組口頭報告比賽第2名佳績。（圖由消防局提供）

2026年第10屆「醫療與健康資訊國際研討會」（ICMHI 2026），5月15日至17日在日本京都研究園區召開，桃園市消防局桃園分隊小隊長楊尚樵與大有分隊隊員詹仁豪，雙雙入選大會口頭報告，向世界展示台灣第一線緊急救護與大數據治理的卓越成果，其中，楊尚樵更榮獲博士生組口頭報告比賽第2名佳績，台灣消防實力與科技學術力再度驚豔國際。

本屆研討會適逢創辦10週年，以「同一個世界：十年的協同與永續醫療資訊」為主題，共計38個國家約700位專家學者投稿與會，共同探討人工智慧、大數據與大語言模型在醫療與公衛領域的應用。

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在「數據驅動之健康系統治理」論壇中，大有分隊隊員詹仁豪發表「當前救護車收費系統之分析與改進策略：以桃園市為例」，透過大數據精準分析緊急救護資源被非緊急狀況佔用的現況，並提出科學化的收費機制與資源優化調配策略，這項研究獲得多國學者共鳴，紛紛讚許台灣在救護資源分配上的數位治理思維。

桃園分隊小隊長、同時也是國立台灣師範大學博士生楊尚樵，在競爭最激烈的「學生論文競賽博士生組」中帶來革命性發想，發表「利用近場通訊（NFC）啟動協定提升緊急醫療回應：對創傷性出血首次輸血時間之影響」，該研究聚焦於嚴重創傷大出血患者的黃金救援時間，將NFC技術融入消防局與醫院端的到院前緊急救護系統，透過智慧化協定，第一線救護人員在現場快速可將重症患者資訊精準對接至醫院，大幅縮短病患接受首次輸血的時間，並以條理分明的邏輯與極具臨床價值的成果，獲得評審團青睞，於眾多國際頂尖名校博士生激烈角逐中脫穎而出，勇奪口頭報告國際第2名。

桃園分隊長江宗晏及大有分隊長蘇翊瑄表示，2位同仁將平時扎實的救護實務經驗轉化為高度科學化的學術論文，並在國際講台上全程以英語流暢報告與答辯實屬不易，不僅是同仁個人的榮譽，更代表桃園市消防局近年積極推動智慧消防與數據救護的努力，獲得國際最高學術殿堂的認可，希望這2項具發展潛力的研究成果，能夠提供緊急救護領域新的助力，持續守護市民的生命安全。

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