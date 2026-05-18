19歲BMW男台科大前違規跨2車道迴轉 騎士遭擊落撞上分隔島

事故造成柯姓騎士全身多處擦挫傷，所幸沒有生命危險，至於肇事責任歸屬仍有待釐清。（記者陸運鋒翻攝）

國立台灣科技大學前發生一起車禍，孫姓男子駕駛BMW轎車，行經台北市大安區基隆路四段時，違規跨越2線車道迴轉，撞上疾駛而來的柯姓機車騎士，柯男噴飛後再撞上分隔島，造成全身多處擦挫傷送醫治療，幸無生命危險，事故原因尚待釐清，警方將對孫男違規部分開罰。

大安警分局調查，19歲孫男前天下午1時許駕駛BMW轎車，在大安區基隆路四段台灣科技大學外接女性友人上車後，踩油門起步左轉橫跨2線車道迴轉時，左車頭與直行的23歲柯姓騎士發生碰撞，柯男噴飛後撞擊分隔島倒地，路過民眾見狀連忙報案。

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警方及救護人員趕抵時，發現柯男全身有多處擦挫傷，隨即將其送往台北醫學大學附設醫院治療，所幸沒有生命危險，而孫男及女友人則未受傷，事故造成雙方車輛皆車損。

警方指出，雙方酒測值皆為0毫克、駕籍均正常，同時排除有毒駕情事，已調閱監視影像還原事發經過，確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查，至於柯男違規部分，將依道路交通管理處罰條例48條開罰，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛人欲左轉彎或迴轉前應先行駛至內側車道，並應注意後方來車， 禮讓直行車先行，避免驟然變換行向而造成其他用路人的危害。

孫男駕駛BMW轎車行經台科大前時，違規跨越2線車道迴轉，撞上疾駛而來的柯姓機車騎士。（記者陸運鋒翻攝）

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