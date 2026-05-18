招手太慢高雄公車司機爆怒嗆搭車長者「你刷卡有紀錄」 判拘役40日

港都客運公車司機被控恐嚇乘客被判拘役。（圖非當事車輛）。（取自港都客運網站

高雄市蔡姓客運司機前年2月，不滿乘客招手太慢，2度停車到使用敬老卡乘客面前理論，雙方起口角，互持手機錄影，蔡男要求互刪影片檔遭拒，竟嗆「你刷卡有紀錄」，王姓乘客告上法院，蔡被依恐嚇危害安全罪，處拘役40日，如易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，蔡男原任港都客運，擔任70線公車司機行駛路線會經過長庚醫院站，行至忠誠路口站後返程。前年2月15日駕駛客運當日16時47分許，行至長庚醫院站，王姓乘客上車後與蔡因乘車招手問題發生爭執，蔡兩度離開駕駛座朝王男座位處靠近作勢攻擊，大聲與王理論。

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告訴人持手機錄影，被告亦持手機對告訴人錄影，兩人持續爭論，被告詢問告訴人是否報警，告訴人表示，只要被告繼續開車就沒事，被告要求告訴人：「我們通通把影片刪除」，告訴人表示不願意刪除，被告回嗆「好，你刷卡會有紀錄」寓有加害生命、身體之事恫嚇王男，讓他心生畏懼。

橋頭地院審理，被告辯稱其下座位只是要跟告訴人理論，告訴人說他講話太大聲，告以刷卡有紀錄只是常識，沒有恐嚇意圖，法官認為蔡男未顧及他人感受，為卸責之詞，洵不足採，判拘役40日。

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