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    首頁 > 社會

    嚇死！台中女開特斯拉恍神逆向撞 9機車被撞飛倒一排

    2026/05/18 12:32 記者陳建志／台中報導
    台中市林姓女駕駛，今天上午駕駛特斯拉行經北區太原四街，疑因恍神逆向衝撞停在路邊9輛機車，現場一片凌亂。（記者陳建志翻攝）

    台中市林姓女駕駛，今天上午駕駛特斯拉行經北區太原四街，疑因恍神逆向衝撞停在路邊9輛機車，現場一片凌亂。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名林姓女駕駛（25歲），今天上午9點多，駕駛特斯拉電動車行經北區太原四街近漢口路口時，疑因一時恍神逆向，將停在路邊的9輛機車，還有1台垃圾子母車都撞翻，現場宛如打保齡球東倒西歪，巨大聲響更嚇壞附近民眾，所幸沒有人傷亡，林女經酒測並無酒精反應，詳細肇事原因警方將進一步調查釐清。

    這起車禍意外發生在今天上午9點12分左右，當時林姓女駕駛（25歲），駕駛特斯拉沿北區漢口路3段右轉太原四街時，疑因一時恍神超越雙黃線，開到逆向車道，並撞上停放在路旁的9輛機車及1台垃圾子母車，現場機車被撞飛東倒西歪一片凌亂，所幸無人受傷。

    一位幸運躲過一劫的民眾表示，當時原本停在機車被撞的地方，因為綠燈快速騎到對面7-11買東西，沒想到剛離開10秒，特斯拉就撞過去，巨大的撞擊聲響大到以為有東西爆炸，幸好當時沒有停在路口等紅燈，不然整個人會被撞飛，真的被嚇到了。

    第二分局警方表示，獲報後立即到場實施交通疏導，並依規定蒐證處理，經吹氣檢測林女並無酒駕情形，詳細肇事原因將進一步調查釐清。

    台中市林姓女駕駛，今天上午駕駛特斯拉逆向衝撞停在路邊9輛機車，車頭明顯損壞。（記者陳建志翻攝）

    台中市林姓女駕駛，今天上午駕駛特斯拉逆向衝撞停在路邊9輛機車，車頭明顯損壞。（記者陳建志翻攝）

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