「晚安小雞」闖三芝空屋開直播 侵入住宅罪起訴

「晚安小雞」陳能釧闖三芝空屋開直播，今被士林地檢署依侵入住宅罪起訴。（資料照）

網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年在柬埔寨自導自演遭當地人蛇綁架案，被柬國法院判刑2年，今年2月13日刑滿出獄，3月19日被遣返回台；他因另涉及侵入新北市三芝區一處空屋挨告而被通緝，一入境就被警方帶回調查，隔天獲檢方無保請回；士林地檢署今偵結闖屋案，陳男認罪，檢方將他依刑法無故侵入住宅罪提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，陳能釧是YouTuber及網路直播主，以「晚安小雞」為名經營網路頻道，於2023年10月30日凌晨0時30分許，未徵得住在一樓的楊姓屋主同意，無故開啟其三芝區住處大門侵入同棟5樓用來堆放物品的空屋，並開啟直播，拍攝空屋探險的影片。

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楊姓屋主隔天經朋友告知，才知晚安小雞前一天在他的房子裡開直播，憤而報警提告侵入住宅，以及破壞門鎖涉毀損罪。士檢偵查時，晚安小雞承認侵入住宅，但否認破壞門鎖，表示5樓門鎖本來就壞掉了。

檢察官詢問屋主，屋主說一樓沒有大門，外人可直接走樓梯上至各樓層，無法證明是晚安小雞破壞門鎖，因此僅依無故侵入住宅罪嫌提起公訴，考量他已認罪，故向法院聲請簡易判決處刑。

晚安小雞與友人「阿鬧」魯祖顯2024年前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路發布影片，引發台、柬社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依「煽動製造社會動亂」罪將2人逮捕並判刑2年，今年2月刑滿出獄，3月19日被遣送返台。

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