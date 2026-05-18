桃園分署鐵腕解約「機場黃牛」名下保單 253筆罰單71萬罰鍰全數追回

鄭男車輛已被查封。（桃園分署提供）

「機場黃牛」於桃園機場非法攬客卻屢罰不怕，鄭姓男子因長期在機場從事非法攬客、載客等行為，累積交通違規罰單高達235筆，欠繳金額已達71萬餘元，經多次催繳依舊置之不理，法務部行政執行署桃園分署追查，鄭男名下投保高額保險，近日祭出鐵腕終止其保險契約，將逾百萬元解約金用來抵繳欠款。

桃園分署表示，68歲鄭男於2024年1月至12月間，在桃園機場從事非法攬客、載客行為，也就是俗稱的「機場黃牛」，遭裁罰達227次，另因違規停車、闖紅燈等交通違規案件，累積交通罰鍰共253筆，欠繳金額達71萬6600元，經桃園市警察局大園警分局及交通事件裁決處移送桃園分署執行，桃園分署於去年7月23日派員前往桃園機場進行專案執行，當場查獲鄭男正在從事非法攬客行為，除立即查封其車輛，也查扣其身上現金1萬9700元。

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桃園分署表示，其後鄭男至桃園分署表示願意分期繳納欠款，但僅繳納至去年10月即未再繳納，進一步調查發現，鄭男名下除1輛26年車齡的老舊車輛，沒有其他可供執行的財產，但他持有多筆保險契約，預估解約金高達百萬餘元，桃園分署遂多次通知鄭男提出具體清償計畫，並告知如仍拒不履行，將依法終止其保險契約，鄭男仍置之不理，因此於近日終止鄭男的保險契約，收取保險解約金抵繳所積欠交通罰鍰，71萬餘元欠款最終全數清償。

桃園分署表示，配合法務部行政執行署推動交通專案執行政策，將持續強力執行各類車輛及交通違規案件，也提醒民眾往返機場應搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法「白牌車」，以保障自身生命、財產及乘車安全。

桃園分署前往桃園機場，當場查到鄭男違法攬客行為。（桃園分署提供）

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