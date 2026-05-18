上尉盜刻官章詐租金千萬 判15年定讞

最高法院維持二審，判處李振育15年有期徒刑定讞。（資料照）

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，任內利用管理眷村土地之便，盜刻軍團相關長官職章，偽造軍方眷村土地租賃契約、或虛構小型工程標案，向廠商詐取租金與工程款共1003萬元，案發後潛逃海外，去年3月被押解返國受審；最高法院維持二審，將他判處15年有期徒刑定讞。

判決指出，六軍團於2020年間發現列管的14筆國有眷村土地遭私人廠商占用，廠商出示租地文件，軍方發現文件蓋有軍團大、小關防，但並非六軍團出具的正式文件，向桃園地檢署告發偵辦。

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檢方調查，李振育盜刻軍團相關長官職章，偽造不實土地租賃契約及繳費證明並用印，再出示偽造公文、租約和廠商簽約，讓廠商誤信是合法承租國有眷地，將租金匯至李指定的帳戶。

檢調調查，李自2017年10月起至2020年2月間，造假出租眷地14筆、偽造小額工程案16件，向廠商詐財1003萬餘元。

李後來見紙包不住火，逃匿海外，調查局與菲律賓執法單位跨境合作，於2024年緝獲他，去年3月25日解送返國歸案。

一審桃園地院審理認為，李振育觸犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，共14罪各判處7年1月至8年徒刑，合併應執行15年，褫奪公權3年。

李振育主張判15年過重，提起上訴，在高院開庭時還稱「如果判我12年以下，我可以接受」，卻沒提減刑的理由，法官當庭質疑貪污千萬元非小數目，「你自己平心而論，判15年算重嗎？」駁回上訴，維持15年刑度。

李上訴三審，最高法院仍認為上訴無理由，駁回上訴定讞。

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