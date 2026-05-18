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    多元計程車逆向開上新北環快 撞傷重機騎士將開罰

    2026/05/18 11:21 記者陸運鋒／新北報導
    多元計程車許姓司機逆向開上新北環快，撞上準備下匝道的陳姓重機騎士，造成陳男全身多處擦挫傷送醫治療，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    多元計程車許姓司機逆向開上新北環快，撞上準備下匝道的陳姓重機騎士，造成陳男全身多處擦挫傷送醫治療，所幸沒有生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    多元計程車司機許姓男子昨天（17日）晚間9時許，行經新北市永和區保安路時，疑因路況不熟悉，竟逆向開上新北環快，撞上準備下匝道的陳姓重機騎士，造成陳男全身多處擦挫傷送醫治療，所幸沒有生命危險，警方已排除有毒、酒駕的情況，違規部分將製單舉發。

    永和警分局調查，48歲許男當時駕駛多元計程車打算前往台北市，疑因導航導錯路，因此逆向開上新北環快保安路閘道，與迎面而來的黃牌重機騎士40歲陳男發生碰撞，造成陳男倒地全身多處擦挫傷，路過民眾見狀紛紛報案，隨後由救護車將其送往永和耕莘醫院治療。

    警方指出，2名駕駛酒測值均為0毫克，同時排除有毒駕的情況，已調閱監視影像還原事發經過，至於詳細肇事原因仍有待釐清，而多元計程車駕駛違規部分，將依道路交通管理處罰條例「不按遵行之方向行駛」製單舉發，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

    警方提醒，用路人行駛在道路上，遵守道路交通號誌、標誌及標線指示行駛，以保障自己與其他用路人安全。

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