宜蘭五結鄉超商遭轎車撞擊落地窗碎裂 駕駛逃之夭夭

宜蘭五結中正路二段與向上路口一家超商，被一輛轉彎轎車撞擊，造成落地窗玻璃碎裂。（圖由警方提供）

宜蘭縣五結鄉中正路二段與向上路口，今天（18日）上午6點發生轎車轉彎時撞上路旁超商，造成落地窗玻璃碎裂，所幸沒人受傷，事發後駕駛涉嫌肇事逃逸。警方隨後在案發現場附近尋獲疑似肇逃車輛，將通知車主及駕駛人到案說明。

事發地點在四結福德廟附近的路口，一輛轎車沿著五結鄉中正路二段由南往北行駛，左轉向上路時撞上路旁超商落地窗，駕駛肇事後沒有報警，逕自駕車逃之夭夭。轎車撞擊位置緊鄰超商內用區，事發當下沒人在此用餐，否則恐釀成傷亡。

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警方調閱周邊及店家監視器影像，路口監視器拍到車輛撞擊超商落地窗畫面，之後在附近巷弄內查到疑似肇逃車輛，目前未接獲人員受傷，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

羅東警分局呼籲駕駛人，發生交通事故後，無論是否造成人員傷亡，都應撥打110報警處理，並留在現場等候警方到場，以釐清肇責，切勿心存僥倖逕自駛離，以免面臨相關違規處罰。

事故現場一片狼藉。（圖由警方提供）

警方在事故現場附近尋獲疑似肇逃車輛。（圖由民眾提供）

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