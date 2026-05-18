酒駕男狂拒酒測罰款達504萬 執行官成功轉介他酒癮治療

酒癮治療示意圖。（照片來源：shutterstock）

新店地區一名林姓男子因多次酒駕及狂傲拒測達7次，累計罰鍰達504萬元，案經移送法務部行政執行署台北分署強制執行。台北分署除扣押外，更秉持「執行與輔導並行」精神，成功將其轉介至酒癮治療評估。

台北分署指出，林男所滯欠的巨額拒測罰鍰中，光是屬於台北市轄區的部分就高達288萬元，且全數逾期未繳。分署收案後立即配合行政執行署「交通加強執行專案」清查、扣押其名下財產。未料，林男名下不僅查無任何存款可供執行，更沒有任何財產或高額壽險保單。

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在執行過程中，林男曾具狀向分署陳報，辯稱自己因罹患精神疾病及關節炎，目前僅能仰賴中低收入戶補助維生，無力清償天價債務。台北分署執行人員前往林男位於新店的戶籍地進行現場執行，並當場訪查到林男母親。

林母說明，兒子是因為髖關節手術後耐不住疼痛，才逐漸養成酒精依賴的壞習慣，加上精神狀況不穩定，無法有固定工作。台北分署表示，執行人員聽聞後，隨即請林母轉知林男務必親自到場，並強調分署能提供相關協助與轉介管道。

林男最終於今年3月親自到場，並表示願意參與衛生福利部的酒癮治療補助方案，台北分署隨即協助檢附相關證明文件，正式將林男轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心所配合的診所進行專業評估。

台北分署強調，未來除將持續強力執行「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」案件，展現執法決心外，更將結合社會資源，透過「執行與輔導並行」的多元處遇措施，以轉介治療酒癮作為刑事處罰的輔助手段，從根源降低再犯率，守護大眾用路安全

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