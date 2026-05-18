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    首頁 > 社會

    高雄毒駕女未按方向燈被警攔 企圖丟包毒品遭逮

    2026/05/18 11:00 記者黃良傑／高雄報導
    高雄毒駕女未按方向燈被警攔，企圖丟包毒品遭逮。（民眾提供）

    高雄毒駕女未按方向燈被警攔，企圖丟包毒品遭逮。（民眾提供）

    高市陳姓女子（38歲）涉嫌吸毒後，還騎機車趴趴走，彷如不定時炸彈，鼓山分局員警巡邏攔查，經快篩毒測呈陽性反應，陳女見警方盤查順勢扔棄1小包毒品，也被員警發現查扣。

    鼓山分局今（18）日指出，員警前夜巡經鼓山區文信路段時，見陳嫌騎乘機車變換車道未使用方向燈，上前實施交通盤查，盤查過程中，陳女神情慌張且散發濃厚毒品氣味，還企圖趁隙丟棄K他命1包，當場遭員警識破，陳嫌始坦承毒駕行為。

    全案經施以唾液毒品快篩檢測呈陽性反應，因陳嫌恐有反覆實施同一行為之虞，警方依法移送偵辦，並建請地檢署聲請預防性羈押。

    據了解，陳女先前曾因違規遭同名員警攔查勸誡，沒想到時隔一個月又再因違規遭到攔查，還查獲毒品案件。

    警政署新修正之「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，陳嫌因唾液毒品快篩檢測呈陽性反應，且恐有再犯之虞，警方依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險等罪嫌將陳嫌以現行犯逮捕移送，並建請地檢署聲請預防性羈押，嚴懲毒駕以維護大眾用路安全。

    毒駕女未按方向燈被警攔，還企圖丟包毒品遭警識破。（民眾提供）

    毒駕女未按方向燈被警攔，還企圖丟包毒品遭警識破。（民眾提供）

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