看診逾兩千人！竹北診所聘無照牙醫詐領875萬起訴

新竹縣竹北市光和數位牙醫診所涉嫌聘用未取得牙醫師資格的嚴姓男子，先後為2087名健康病患看診，並虛報醫療費用，許姓負責人、趙姓院長等5人被起訴。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市光和數位牙醫診所自2023年10月聘用尚未取得牙醫師資格的嚴姓男子，獨自為2087名全民健康保險病患看診，並虛報健保醫療費用330萬元；另向病患收取掛號費66萬及自費診療費用538萬元，合計875萬元，新竹地檢署今起訴許姓負責人、趙姓院長等5人。

新竹地檢署指出，竹北光和數位牙醫診所涉嫌容留未具醫師資格者執行牙科醫療業務，並以合格醫師名義不實申報健保費用。經檢察官沈郁智指揮調查處偵破此案，2025年4月10日搜索該牙醫診所等處所，並扣得診所相關業務文書、光碟資料及相關被告持用的智慧型手機等證物。

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經比對病歷、健保申報資料、診所日報表及收費紀錄後，認定負責人及不法從業人員許姓等5人，涉犯醫師法非法執行醫療業務、刑法行使業務上登載不實文書及共同詐欺取財等罪嫌，經偵查終結，對許、趙、嚴、張、范姓等5人，依法提起公訴，依醫師法第28條非法執行醫療業務罪。刑法行使業務上登載不實文書及準文書罪。刑法3人以上共同詐欺取財罪。

檢警調查，許男為光和數位牙醫診所實際負責人，趙男為診所院長兼主治醫師；嚴男雖畢業於國外牙醫學系並通過牙醫師第一階段考試，惟尚未完成實習，依法尚未取得牙醫師資格。張姓為許的助理，范姓為診所店長，均負責診所行政、掛號、病歷登載、報表製作及帳務資料等業務。

許等5人自2023年10月1日起至2024年12月31日止，聘用尚未取得牙醫師資格的嚴男，在未有醫師具體指導下，由嚴於診所內獨自為病患執行醫療業務。經清查，嚴共為2087位全民健康保險病患進行診療，並由診所人員將相關診療紀錄、收費資料及健保申報項目，虛偽登載為趙姓院長趙或陳姓醫師為診療行為。再將上開不實資料上傳健保署，虛報健保醫療費用計323萬5212點，核計330萬8323元；另向病患收取掛號費6萬8300元及自費診療費用538萬100元，合計875萬6723元，致健保署及病患誤認相關診療均由合格牙醫師執行，足以損害健保給付審核管理之正確性，並侵害病患接受合法醫療照護之權益。

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