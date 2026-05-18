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    首頁 > 社會

    製毒走漏風聲、放火燒掉工廠 姊弟檔被查獲判刑

    2026/05/18 10:00 記者李立法／屏東報導
    王男製毒走漏風聲，放火燒掉製毒工廠。（資料照）

    王男製毒走漏風聲，放火燒掉製毒工廠。（資料照）

    王姓男子租下閒置廠房作為生產二級毒品安非他命的據點，並雇用蘇姓男子協助製毒，王男的胞姊也加入製毒行列，卻因走漏風聲，還來不及產出成品販售，就被警方盯上，王男竟放火燒掉製毒工廠欲銷毀不法證據，所幸火勢即時撲滅，警方得以查扣製毒原料及生產器具，並循線將王男等3人查獲送辦，屏東地院依共同犯製造第二級毒品等罪，判處王男等人6年6個月不等徒刑，可上訴。

    王男去年9月在高雄市大寮區租下一間閒置廠房，並以免除5萬元債務的條件雇用蘇姓男子協助製毒，王男的胞姊則負責手寫記錄製毒步驟及晾乾甲基安非他命半成品；王男等人製毒期間因風聲走漏，警方到場圍捕時，王男竟放火燒掉製毒廠房意圖湮滅證據，所報消防人員即時將火勢撲滅，未釀成重大災害。

    警方在廠房內查扣製毒原料丙酮、氫氧化鈉、甲苯、含假麻黃液體、甲基安非他命結晶體2萬7000多公克及高壓攪拌鋼鍋、空壓機、高速多功能粉碎機、抽吸引流管、各種濾瓶及酸鹼試劑等設備，並循線將王男等3人查獲到案，依製毒及放火等罪送辦。

    屏東地院認為，王男等3人明知甲基安非他命為第二級毒品，對社會治安、國民健康危害甚鉅，首謀王男（放火罪另由高雄檢方偵辦）依製造二級毒品罪判刑6年6個月，另犯持有四級毒品5公克以上罪判刑7個月，王女及蘇男依共同製造二級毒品罪各處5年8個月及5年2個月徒刑。

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