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    首頁 > 社會

    亡夫手機揭外遇真相 元配怒告「小三」獲賠15萬元

    2026/05/18 09:57 記者鄭淑婷／桃園報導
    婦人查看過世丈夫手機，意外發現丈夫早已出軌，她怒告「小三」並求償100萬元，桃園地院法官判決「小三」應賠償元配15萬元。（資料照）

    婦人查看過世丈夫手機，意外發現丈夫早已出軌，她怒告「小三」並求償100萬元，桃園地院法官判決「小三」應賠償元配15萬元。（資料照）

    桃園市1名婦人在查看過世丈夫手機時，發現裡頭充滿曖昧對話訊息，原來丈夫竟然有「小三」，她怒告「小三」並求償100萬元，桃園地院法官依據對話內容，認為雙方已逾越一般朋友感情，判決「小三」應賠償元配15萬元。

    婦人與黃姓丈夫結縭34年，丈夫去年因故過世，她在整理遺物時，發現丈夫手機內充滿與另名女子的曖昧對話，包括「想妳了」、「我要看不穿的樣子」、「沒有看到內衣」，丈夫甚至直稱對方「老婆」，婦人還未走出喪夫之痛，接連又面對丈夫生前出軌打擊，蒐證後決定對「小三」提告求償。

    女子則辯稱，雙方是病友互相關係，並沒有交往，婦人所提出的對話紀錄，只是兩人開玩笑的對話，若法院認為她構成侵權行為，婦人求償的金額也明顯過高。

    判決指出，女子不否認婦人所提出的對話紀錄，僅辯稱是開玩笑的對話，但女子明知對方婚姻關係存續中，這些對話內容曖昧、親暱，顯已超越一般朋友間的對話，女子辯詞顯無可採，審酌婦人所受侵害程度及兩造身分、地位、經濟狀況等，認為女子應賠償婦人的精神撫慰金以15萬元為適當。

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