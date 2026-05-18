受託照顧病童竟猥褻女鄰居 男子趁熟睡摸下體二審仍判8月

新北市一名陳姓男子2024年6月24日受鄰居女子請託協助到住處照顧生病孩子，未料卻在6月29日，陳男竟趁女方熟睡時伸狼爪，隔著褲子撫摸女子下體。圖為高等法院。（資料照）

新北市一名陳姓男子2024年6月24日受鄰居女子請託協助到住處照顧生病孩子，未料卻在6月29日，陳男竟趁女方熟睡時伸狼爪，隔著褲子撫摸女子下體。士林地院審理後，依乘機猥褻罪判處8月徒刑。案經上訴，高等法院認為原審判決無違誤，駁回上訴，維持判刑8月。

判決指出，被害女子於2024年6月24日因兒子疾病發作、無法獨自照顧，請住在附近的陳男到新北市汐止區住處幫忙。同月29日凌晨0時許，陳男返回女子住處後，見對方獨自在客廳沙發熟睡，竟趁女子不知抗拒之際，隔著褲子徒手撫摸其生殖器得逞。

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女子事後向警方報案，案件由新北市婦幼警察隊報請士林地檢署偵辦起訴。士林地院審理時，陳男坦承犯行，供述與被害人證詞、雙方對話紀錄、現場照片及衣著照片等證據相符。

士林地院認定，乘機猥褻罪不以被害人完全失去意識為必要，只要因熟睡等狀態而處於無法或不知抗拒情形，即屬犯罪構成要件。審酌陳男為滿足私慾犯案，侵害被害人性自主權，雖已與被害人達成和解，但至今未履行和解條件，犯後態度難認良好；另考量他曾有竊盜、妨害自由等前科，最終依刑法乘機猥褻罪判刑8月。

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