人妻美容師偕男客上摩鐵辯稱工作 影像揭逾越交往分際判賠夫

台南地院（見圖）法官根據人夫阿晏的蒐證影像認為其陳姓妻子與林姓男客人的親暱互動已逾一般朋友的交往分際，判陳女須賠償六萬元給丈夫阿晏。（資料照，記者王俊忠攝）

男子阿晏與從事美容美體工作的陳姓女子婚後育有兩名子女，因工作因素與妻小分居多年，阿晏指控妻子竟於2025年與林姓男子出遊、還相偕上汽車旅館，陳女辯與阿晏分居達7年，林男是其客戶、上摩鐵是幫林做美容服務，台南地院根據蒐證影像認陳女與林男互動親暱，已逾一般朋友交往分際，判陳女要賠6萬元給丈夫。

林男則稱事先不知陳女有老公；阿晏（化名）也無證據證明林男事前知情陳女有丈夫，法官判認林男不必賠償。

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阿晏指陳女於2025年11月下旬與12月初分別與林男出遊牽手及相偕到1家汽車旅館，已逾越一般朋友交往的合理界線，兩人侵害其配偶權，陳女與林男應連帶賠償他80萬元。

陳女辯解說，從事美容美體除毛工作、兼職保險業務，雖有美容工作室，但工作地點常看客人需求，會到客戶家、汽車旅館、小吃部與飯店等地，因推銷保險認識林男，林男向她租工作室後方空間作為休息場所，曾替林男做過3次美容服務，因清潔不便，才相約到汽車旅館。

陳女坦承與林男出遊，是林男主動牽她的手，考量需要賺錢且不想失去這位客戶，就未拒絕林男，覺得牽手是社會常態，林男知道她有小孩，但沒問過孩子的父親與其婚姻，她與丈夫已分居7年，身邊的人都認為她沒有老公。

林男也說知道陳女有小孩，但以為她已離婚，是後來阿晏偕證人來到陳女的工作室，才知道阿晏是陳女的老公。

法官根據阿晏提出的蒐證錄影光碟與照片，發現陳女坐上林男的機車相偕到汽車旅館，陳女扶著林男的腰部；兩人見面時牽手、神情愉悅，談笑自如，並十指緊扣走在馬路上，兩人還同吃1片水果，親暱互動已逾一般朋友交往及美容師與客人的互動分際，因此判陳女要賠償丈夫阿晏6萬元，還可上訴。

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