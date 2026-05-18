屆滿義務役最高齡前2月出國讀書、公所催3次不回台 判刑又判罰

胡男在屆役齡最高年限前2月出國讀書，公所屢催未回國，今被罰10萬元，示意圖。（資料照）

彰化縣27歲的胡男，在即將屆滿服義務役最高年齡前2個月出國前往紐西蘭念書，公所連續3次催告他必須返國服兵役，胡男卻仍未返國，直到法院審理時，他才表示已訂好返台機票。彰化地方法院依違反《妨害兵役治罪條例》，判處他有期徒刑5月，緩刑3年，並支付公庫10萬元。

檢方指出，胡男自2023年2月底出境後迄今未返國，避役意圖明顯。公所於2024年4月發函催告，要求他須於3個月內返國服兵役；催告期滿後，同年10月再次發出徵兵檢查通知書，要求他返國接受檢查，但胡男仍未返國；2025年4月公所第三次發函通知，他卻持續滯留紐西蘭。

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檢方傳喚胡男未到庭，其父出庭表示兒子在紐西蘭念書與工作，因此未返國服役。

檢方強調，胡男已年近28歲，明知有服兵役義務，卻經多次催告仍拒不返國，不僅妨礙國家兵役管理，更破壞兵役制度公平性，損及國防動員能力。在兩岸情勢緊張、台海軍事敵對的現況下，若役男皆如被告般拒服兵役，將嚴重危害國家安全，因此建請法院從重量刑。

法院審理期間，胡男已具狀認罪，並表示已訂妥返台機票，將回台服役。法官考量他並無前科、坦承犯行，最終依妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑5月，緩刑3年，並支付公庫10萬元。

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