2500萬黃金投資陷阱 竹市警銀聯手攔阻

陳男臨櫃辦理時，被警銀聯手攔阻2500萬黃金投資陷阱。（圖由警方提供）

新竹1名陳姓男子前往銀行，欲結清帳戶內高達2500萬元的存款，並要求全數轉至指定專戶。面對行員與獲報趕抵的警方關切，陳男起初閃爍其詞，且受詐騙集團預先的「教戰守則」誤導，堅稱該筆投資絕對合法。警方當即聯繫陳男妻女，經確認該投資明顯不符常理後，再詳細解說常見的黃金投資詐騙態樣。最終在親情呼喚與警方專業分析下，陳男才大夢初醒，打消提領念頭，成功保住2500萬元鉅款。

新竹市警察局今公布上月份受理民眾詐騙現況，全市受理詐欺案件344件，財損金額1億5751萬餘元，受理數及財損數與去年同期相比分別下降14.21%及15.88%，1至4月平均受理313件，比去年同期平均353件減少40件。

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1至4月竹市警破獲13件詐欺集團案、逮獲147名成員，並查扣汽車、現金、不動產及虛擬貨幣等不法資產，總價值近1700萬餘元，且透過警銀合作成功攔阻民眾匯款9171萬餘元，總計阻斷詐欺集團不法金流1億800萬餘元。

警察局指出，近期「假投資」詐騙手法層出不窮。詐騙集團近年持續結合影音平台及AI技術提升詐騙擬真度，常在YouTube等影音平台刊登偽造的新聞影片，甚至利用深偽技術（Deepfake）仿造財經名人於節目中推薦投資產品，藉此吸引被害人目光，再進一步引誘其加入通訊軟體客服。歹徒多以「保證高獲利、低風險」等話術，誘騙民眾轉帳或交付現金。

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