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    首頁 > 社會

    屏東幼童遭虐 生母被停親權由姑姑接手照顧

    2026/05/18 09:21 記者葉永騫／屏東報導
    屏東幼童遭虐待，不良生母被停親權，由姑姑接手照顧。（記者葉永騫攝）

    屏東幼童遭虐待，不良生母被停親權，由姑姑接手照顧。（記者葉永騫攝）

    屏東6歲的幼童小咪時常遭到生母打罵，身上常常出現瘀青，居住生活環境髒亂，生母平時不太關心小咪情況，造成小咪全身髒兮兮，學校反映給小咪的姑姑知情，姑姑向屏東地方法院聲請停止生母親權，法官判決姑姑成為小咪的監護人。

    小咪的姑姑表示，小咪讓生母照顧，學校老師卻常反映小咪時常沒洗澡、衣服沒更換、身體都有味道等情況，加上生母在外結交男友並同居，生母之男友還曾使用膠帶將小咪綑綁在垃圾桶，涉嫌虐待小咪，讓恆春社會福利服務中心介入關懷，列為重點訪視對象，顯然生母未盡保護教養之義務，加上母親工作狀況不穩定，並且積欠甚多債務，還經常向她借錢，來支付租屋、生活雜費、幼兒園、營養午餐、交通車等費用。

    她實在看不下去，決定照顧小咪，並且向法院聲請為監護人，目前生母又因為共同詐欺取財未遂罪，被法院判處有期徒刑1年2月，正在監獄執行中，完全無法照顧小咪，因此她聲請停止生母親權，由她擔任小咪之監護人。

    屏東地院認為，依民法第1055條之2規定，選擇未成年人之最佳利益為監護人，因為判決姑姑成為小咪的監護人。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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