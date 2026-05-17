桃園義消缺額近4成，民代批消防局救災民力不能只靠熱血支撐。（記者李容萍攝）

據桃園市消防局統計，桃園市義消組織編制滿額為3031人，現有義消人員1822人，缺額達1209人，缺額率高達39.9％。多位議員在消防局工作報告及市政總質詢指出，義消是城市救災、防災與緊急應變最重要的民間力量之一，咸認桃園義消將近4成編制未補足，不只是招募問題，更反映現行福利、保障與支持制度恐已難有足夠誘因，強調救災民力不能只靠熱血支撐，要穩定招募、留住人才。

對此，桃園市消防局長龔永信回應，消防局積極努力爭取義消福利，持續充實義消人力，義消身分種類依照專業屬性分為救災、救護、宣導、特搜（山域、水域、特種災害）、無人機和企業義消，近4年陸續補足約700人；針對議員建議建立6都比較表、研議福利改善及提出具體計畫，消防局會朝此方向努力推動，並滾動式調升義消各項福利，例如協勤費今年為每小時170元、較去年每小時調增10元，觀摩費今年也調為每人每年4100元。

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議員黃敬平指出，以桃園現有義消福利互助制度來看，重大傷病住院醫療每年給付上限為1萬元；失能互助部分，全失能2萬元、半失能1萬5千元、部分失能1萬元；喪葬互助部分，本人死亡給付4萬元，父母或配偶死亡1萬元，受扶養子女死亡5千元。這些制度和其他直轄市相比，標準明顯保守。

黃敬平舉例，高雄市義勇人員福利互助制度，重大傷病住院醫療全年上限為2萬元，完全失能給付5萬元、半失能3萬元、部分失能2萬元，本人死亡給付10萬元；台中市除一般傷病、失能、喪葬、退隊互助，另設結婚互助、生育互助均為3千600元，代表義消福利已不只限於傷亡慰助，也開始擴及生活支持面向。

黃敬平和議員陳韋曄、葉明月、孫韻璇、錢龍、張肇良等人建議消防局建立6都義消福利比較表，清楚盤點桃園在互助金、團體保險、因公傷亡慰助、出勤補助、誤餐費、裝備補助、訓練補助等項目差距，讓政策討論有依據；研議優先補強風險最高、最需要制度支撐的項目；建立義消缺額補足期程，逐年檢討招募成果與留任狀況；提出桃園版救災民力支持方案，將義消、防災士、企業志工、救護志工、科技志工及社區防災組織系統性整合，讓民間救災能量成為市府防災體系的重要後盾。

桃園義消缺額近4成，民代批消防局救災民力不能只靠熱血支撐。（記者李容萍攝）

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