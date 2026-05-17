中壢警雷霆除暴單週破123案逮111人 議員促細分警察繁重加給

桃園市中壢警分局執行「雷霆除暴」專案勤務。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務，經統計，自5月10日至16日止，共查獲各類刑案123件111人，包含詐欺案件46件45人、毒品案件25件24人、公共危險案件12件10人及竊盜案件7件7人，並同步緝獲各類通緝犯20件15人，展現警方持續掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺犯罪的執法決心。

據中壢警分局統計，光是去年受理刑案報案高達1萬5803件、竊盜案2090件、詐欺案4873件均是全市10個分局最高，市議員彭俊豪日前在市政總質詢時替基層員警發聲，他認為做最多的人，沒有被多看到，舉例現有「勤務繁重加成」制度，強調分級給付、不同工不同酬，建議把數據攤開來看，主張警察局導入更細緻分級（例如增加級距）、納入量化指標（案件數、人口、熱區），以及讓加給真正反映第一線壓力，不要讓「高負擔」跟「極高負擔」被當成同一件事。

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中壢警分局昨晚結合刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊霹靂小組等單位，共動員106名警力，針對轄內易滋事場所、重要聯外道路及治安熱點，規劃高密度巡邏、臨檢及路檢勤務，全面強化轄區治安維護能量。

警方除針對詐欺車手、假網拍詐欺及毒品犯罪加強查緝外，也持續針對轄內KTV、旅館、電子遊藝場等易滋事場所加強臨檢掃蕩，並結合區域聯防勤務，同步防制暴力犯罪及危害交通安全行為，全面淨化轄區治安。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續透過優勢警力部署、高密度巡邏及擴大臨檢勤務，強化打擊犯罪能量，對於詐欺、毒品、暴力及危害公共安全等不法行為，均將強力查緝執法，以維護民眾生命財產安全。

桃園市中壢警分局執行「雷霆除暴」專案勤務。（警方提供）

桃園市中壢警分局執行「雷霆除暴」專案勤務。（警方提供）

桃園市中壢警分局執行「雷霆除暴」專案勤務。（警方提供）

桃園市中壢警分局執行「雷霆除暴」專案勤務。（警方提供）

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