才剛拜拜離開就失火！斗六回收場貨櫃屋遭火吻 熱心民眾翻牆找水滅火

斗六市西平路上一處回收場貨櫃屋，今天傍晚因不明原因起火燃燒。（民眾提供）

雲林縣斗六市西平路上一處資源回收場，今（17）日傍晚6點多發生火警，業者接近傍晚到場內拜拜後離去不久，貨櫃屋不明原因起火燃燒，火舌夾帶黑色濃煙直竄天際，非常驚人，甚至有熱心民眾爬過大門找尋水源搶救。雲林縣消防局獲報抵達現場灌救，10分鐘後順利撲滅火勢，詳細起火原因仍待調查。

雲林縣消防局傍晚6點18分獲報，指斗六市西平路某處資收場發生火警，立即派出第一救護大隊、公園、斗六、斗南、莿桐分隊到場救援，抵達現場後，消防人員趕緊布起水線灌救，10分鐘內順利將火勢撲滅。

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在消防人員抵達現場之前，當地有熱心民眾爬越回收場大門，到現場找尋水源撲滅火勢。民眾驚訝地說，遠遠看到回收場冒出濃濃黑煙，非常嚇人，眼見火勢愈來愈烈，情急之下趕緊爬越找尋水源。

回收場業者表示，今天雖是假日，但習慣近傍晚到場內燒香拜拜，包含燃燒金紙大約耗時1.5小時，待燃燒完畢後才會離開現場。

對此，消防局表示，初判燃燒面積約20平方公尺，無人員受傷，財損及詳細起火原因仍待調查釐清。

消防人員到場後，10分鐘內順利撲滅火勢。（民眾提供）

熱心民眾眼見火勢越燒越烈，趕緊爬過大門進去，找尋水管先幫忙搶救。（民眾提供）

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