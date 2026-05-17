9名印尼籍遊客受困宜縣蘇澳烏岩角 平安獲救

宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角沙灘，今天中午有9名印尼籍遊客受困，宜蘭縣消防局派員前往救援，9人平安獲救。（宜縣消防局提供）

宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角沙灘（台9丁線10.8公里）今天中午有9名印尼籍遊客因山路陡峭、體力不支，無法攀登至道路平台，請求協助救援。宜蘭縣消防局派員前往救援，順利將9人引導上道路平台，9人均無受傷，拒絕送醫，自行離去。

宜蘭縣消防局於12點03分，接獲110轉報，指蘇澳鎮烏岩角沙灘有9名外籍遊客，因體力不支且山路陡峭，無法登至道路平台，需協助救援，請派員處理。

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縣消防局立即派遣第四大隊、蘇澳分隊救災人車前往；報案人表示，現場遊客於烏岩角沙灘體力不支，需協調漁船或其他方式救援。消防局聯繫海巡署，回覆因今日海象不佳，漁船及巡防艦均無法靠岸。

海巡署出動粉鳥林安檢所人員偕同消防局人員，由台9丁線10.8公里以徒步方式下切烏岩角接近待援者；並在下午2點38分加派馬賽分隊人車前往支援。下午4點，第四大隊帶隊官回報已順利將9名外籍遊客（6男、3女印尼籍），全部安全引導上道路平台處，均無受傷，拒絕送醫，自行離去。

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