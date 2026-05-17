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    首頁 > 社會

    愛情騙子騙存摺 癌女被訴詐欺洗錢幫助犯獲判無罪

    2026/05/17 17:02 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹地院。（資料照）

    新竹地院。（資料照）

    新竹陳姓女子因提供5個帳戶供詐團使用，遭檢方依詐欺與洗錢幫助犯起訴，新竹地院審理時發現，罹癌的陳女在最脆弱的時候認識網友「偉哲」，2個月就以老公老婆相稱，假意以避免業績遭抽成要她提供帳戶，法官認定當時的陳女已遭花言巧語所惑，失去一般人判斷真假虛實能力，判她無罪。

    檢方起訴指控，陳女無正當理由提供5個帳戶提款卡及密碼，提供LINE暱稱「偉哲」的詐欺集團成員使用，依刑法幫助詐欺取財及洗錢防制法幫助洗錢等罪嫌起訴。

    陳女說當時因為罹癌身心狀況不佳，需有人陪伴才在網路上交友，她全心全意相信「偉哲」，但被「偉哲」欺騙交出本案相關帳戶，她也是被騙的被害人。

    陳女供稱本案有4個帳戶是她的薪轉帳戶、1個是日常使用，他確認跟「偉哲」是男女朋友後，他因為工作原因被主管扣款，才需要跟她借帳戶，當時帳戶內還有美金11萬，姊匯給她10萬元也都被領走，之後因為帳戶被警示，她又陸續匯款給對方。

    陳女告訴法官，跟「偉哲」認識到寄出帳戶約2個月，覺得他是老公，因為他說主管會扣他的業績獎金，所以把業績獎金轉到她那，才跟她借帳戶。

    法官勘驗二人對話紀錄，「偉哲」以「老婆」一詞稱呼陳女，表示被主管刁難，要她提供帳戶幫忙公司做業績避免被抽成，期間更持續以甜言蜜語之話術哄騙陳女，並保證不會動用她帳戶內金額，可見陳女當時已為「偉哲」花言巧語所惑，失去一般人判斷真假虛實能力。

    法官認為陳女既屬因受愛情詐騙而陷入協助提供帳戶圈套，不構成無正當理由提供帳戶資料類型，且陳女於提供帳戶時主觀上並未認知到對方是詐騙集團，欠缺犯罪故意，最後諭知陳女無罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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