基隆毒駕男逆向連撞13車 今送地檢署複訊被聲押

基隆市43歲魏姓男子昨晚駕車行經基隆市仁愛區成功一路時，失控逆向連撞擊路旁13輛機車，造成路過民眾受傷送醫，被警方上銬坐在地上。（民眾提供）

43歲魏姓男子昨晚間9時許，駕車行經基隆市成功一路時，逆向撞上1名機車騎士後，又連撞11輛機車，直至撞上等停紅燈的轎車才停住。魏男肇事後，被見義勇為民眾從駕駛座拉出並控制住。警方抵達對其進行毒品唾篩，結果呈現陽性，車內也起出喪屍煙彈。今日上午移送複訊後，檢察官依涉犯公共危險等罪，向法院聲請羈押。

基隆市警一分局忠二路派出所昨晚9時許獲報指出，有一輛轎車逆向撞上機車後，又連撞11輛停在路旁的機車，直到撞上前方轎車才停住。被撞的機車騎士腰部受傷，送醫搶救後暫無生命危險。

請繼續往下閱讀...

警方抵達現場時，肇事的魏姓男子已被民眾拖出駕駛座，避免他肇事逃逸；警方隨即對其進行毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，且在車內搜出含有依托咪酯成分的喪屍煙彈1顆，馬上將他上銬帶回偵辦。

偵辦人員調閱路口監視器發現，魏男駕車沿成功一路往自強隧道行駛，行經光華國宅前，突然失控闖入對向車道，造成57歲林姓騎士受傷，再連撞機車格內11台機車，最後追撞1輛停在成功一路、成功二路停等紅燈高姓男子駕駛的白色轎車才停住。

警方今日凌晨訊問後，上午將魏嫌送往基隆地檢署複訊，檢察官訊問後，依涉犯公共危險、毒品危害防制條例等罪，向基隆地方法院聲請羈押。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

魏姓男子昨晚毒駕逆向連撞停在機車格內13輛機車，被警方上銬押進警車內到派出所接受偵訊。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法