酒後誤認民眾直瞪...雲林某議員毆打民眾 他發聲致歉

雲林某縣議員今凌晨至虎尾某餐酒館，酒後誤認被民眾直瞪而不滿，朝對方臉部出拳造成右眼挫傷。（民眾提供）

雲林縣虎尾鎮今（17）日凌晨傳出在某餐酒館酒後打人事件，雲林縣某男性議員酒後認為民眾疑似直視他而不滿毆打對方，下午該名議員至虎尾警分局說明。議員表示，對此行為深感悔意，後續會配合司法處理，會找當事者致歉。

據了解，今天凌晨1點多，該名議員與友人一同到虎尾某處餐酒館聚餐，酒酣耳熱之際，他認為坐在對面桌的男子瞪他，帶有醉意的他不滿，先是詢問男子「看什麼？」，該名男子連忙澄清只是看表演，並無瞪他之意。豈料議員仍不滿，朝男子臉部出拳，造成該男右眼挫傷，送往虎尾若瑟醫院治療，後續仍須觀察。

請繼續往下閱讀...

衝突發生後，男子和家屬在醫院治療同時，向虎尾警分局虎尾派出所報案，今日警方通知該議員到案說明。議員表示，對酒後行為深感悔意，昨晚和朋友餐敘，當時多喝了些，和對方也不認識，無意間偶發這樣的事，深表歉意，目前已進入司法程序，就由司法單位處理，後續該道歉，會找當事人致歉。

對此，虎尾警分局表示，已在第一時間依規定受理本案，完成相關調查蒐證，並請涉嫌人到案說明，全案依傷害罪函請雲林地檢署偵辦。呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通，或撥打110由警方協助。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法