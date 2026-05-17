岡山恐怖連環撞！ 轎車撞飛4機車釀5傷 駕駛身亡疑毒駕

薛男轎車不明原因先後擦撞4部機車，最後撞進一家工廠鐵門，整部車成一團廢鐵。（警方提供）

55歲薛姓男子今（17）日上午9點多，開車行經高雄市岡山區本洲工業區，不明原因先後擦撞4部機車，造成5名騎士及乘客分受輕重傷，薛男最後撞進一家工廠鐵門，整部車成一團廢鐵，救出後緊急送醫仍不治，警方在他車內尋獲喪屍煙彈，不排除他毒駕上路。

警方調查，薛男先撞上機車騎士羅男（29歲），隨即在本洲路、本工環東路擦撞2部機車，造成機車騎士羅男（31歲）、徐男（69歲）和乘客黎男（26歲）受傷，後又在本洲路上再擦撞馬姓騎士（62歲），最後轎車撞進前鋒路一家工廠才停下。

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5名被撞傷者送醫，其中羅姓移工因腦出血、中度昏迷，目前仍在急救中，而肇事薛男因傷勢嚴重，救出時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，警方後續於薛男隨身包包內查獲3枚煙彈，經初步檢測呈二級毒品依托咪酯陽性反應，警方將報請檢察官進行司法相驗，並抽血釐清是否涉及毒駕或酒駕，全案除交通事故部分外，也將依違反毒品危害防制條例方向併案調查釐清。

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