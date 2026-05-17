為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    岡山恐怖連環撞！ 轎車撞飛4機車釀5傷 駕駛身亡疑毒駕

    2026/05/17 16:28 記者蘇福男／高雄報導
    薛男轎車不明原因先後擦撞4部機車，最後撞進一家工廠鐵門，整部車成一團廢鐵。（警方提供）

    薛男轎車不明原因先後擦撞4部機車，最後撞進一家工廠鐵門，整部車成一團廢鐵。（警方提供）

    55歲薛姓男子今（17）日上午9點多，開車行經高雄市岡山區本洲工業區，不明原因先後擦撞4部機車，造成5名騎士及乘客分受輕重傷，薛男最後撞進一家工廠鐵門，整部車成一團廢鐵，救出後緊急送醫仍不治，警方在他車內尋獲喪屍煙彈，不排除他毒駕上路。

    警方調查，薛男先撞上機車騎士羅男（29歲），隨即在本洲路、本工環東路擦撞2部機車，造成機車騎士羅男（31歲）、徐男（69歲）和乘客黎男（26歲）受傷，後又在本洲路上再擦撞馬姓騎士（62歲），最後轎車撞進前鋒路一家工廠才停下。

    5名被撞傷者送醫，其中羅姓移工因腦出血、中度昏迷，目前仍在急救中，而肇事薛男因傷勢嚴重，救出時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，警方後續於薛男隨身包包內查獲3枚煙彈，經初步檢測呈二級毒品依托咪酯陽性反應，警方將報請檢察官進行司法相驗，並抽血釐清是否涉及毒駕或酒駕，全案除交通事故部分外，也將依違反毒品危害防制條例方向併案調查釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播