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    首頁 > 社會

    強化山域搜救戰力 南消四大隊義消高空實作演練

    2026/05/17 15:25 記者劉婉君／台南報導
    台南市消防局第四救災救護大隊舉辦義消山域救援專業訓練，透過實作，強化民力運用與救災技能，提升山域搜救戰力。（南消四大提供）

    台南市消防局第四救災救護大隊舉辦義消山域救援專業訓練，透過實作，強化民力運用與救災技能，提升山域搜救戰力。（南消四大提供）

    因應山域活動日益盛行，台南市消防局第四救災救護大隊今（17）日集結大內、山上及左鎮義消分隊共30人，於左鎮消防分隊透過高強度實作演練的方式，透過垂直救援等課程，強化民力運用與救災技能，提升山域搜救戰力，期能在關鍵時刻守護每一位登山者的安全。

    針對義消舉辦的山域救援專業訓練，重點著重於器材熟練運用、高空技術實作、垂直救援演練及團隊協同作戰，參與的義消以全身式吊帶穿著實地操作，確保裝備在關鍵時刻發揮最大功效，以及掌握搜救現場的核心技術，強化在險峻地形或垂直峭壁中的移動與救援能力，同時也希望藉此整合大內、山上、左鎮3地義消的能量，建立跨區域救援的默契，統籌救災資源並達成標準作業程序。

    第四救災救護大隊長蔡國保表示，山域救援環境多變且地形艱險，救援人員除需具備良好體能，更需精進繩索救援技術與器材應用，唯有透過紮實的實作訓練，才能在確保自身安全的前提下，完成艱鉅的搜救任務。

    台南市消防局第四救災救護大隊集結大內、山上及左鎮義消分隊共30人，針對山域救援加強專業訓練。（南消四大提供）

    台南市消防局第四救災救護大隊集結大內、山上及左鎮義消分隊共30人，針對山域救援加強專業訓練。（南消四大提供）

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