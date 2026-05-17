串燒店色老闆脫褲猥褻女熟客 判1年2月還要賠50萬

台中串燒店李姓老闆，2023年趁一名女熟客年節到店裡拜年，竟趁機強制猥褻，刑事判1年2月確定，民事台中高分院近日判賠50萬元。（記者陳建志攝）

台中經營串燒店的李姓男子，2023年春節期間，趁一名未婚女熟客到店裡拜年，邀約到2樓看電視、飲酒，卻趁機抓女子的手撫摸其下腹部生殖器，還自行脫掉外褲、內褲，伸手撫摸女子胸部和背部，女子事後報警提告，刑事部分李男依強制猥褻罪遭判刑1年2月確定，女子提起刑事附帶民事訴訟求償50萬，雖李男辯稱女子所述不實，但法官不採信，判決要賠50萬。

判決指出，台中一家串燒店李姓老闆，2023年1月22日晚間，邀約一名經常到店裡消費的未婚女熟客隔天到他店裡，因隔天是農曆大年初二，女熟客帶餅乾禮盒前往拜年，李男邀她到2樓看電視、飲酒，沒想到李男竟趁機抓女子的手撫摸其下腹部生殖器，還自行脫掉外褲、內褲，甚至將手伸進女子衣服內撫摸其胸部和背部。

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女子見狀想離開，李男卻抓手阻止，經她掙脫後表明離去意願，李男才在當天下午4點多一起下樓，打開鐵門讓女子離開。女子事後驚恐向一名大學女同學哭訴，等到年假結束後上班，又向一名同事哭訴遭猥褻過程，同事鼓勵她向警方報案。

台中高分院審理時，李男坦承犯行，並稱欲與女子以15萬元和解，不過李女不接受，法官審酌其犯罪情狀，判決1年2月，並不予宣告緩刑。女子提出刑事附帶民事訴訟求償50萬。

李男在台中高分院審理時則辯稱，該名女子2023年農曆年間前來店裡，一直哭訴過往情事，兩人當時僅是在聊天或看電視，不曾對她有強制猥褻行為。況且女子當時服用身心科藥物，所述可能不實。

不過此說法不被法官採認，認為女子事後向同學、同事哭訴為真，審酌李男僅為滿足自己一時色欲，無視雙方信任關係，且女子仍未婚，竟為強制猥褻行為，已嚴重侵害女子身心健全發展，判決要賠50萬元。

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